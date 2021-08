Zelda: Skyward Sword HD fue el juego más vendido de julio en EUA

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Pese a la polémica por su precio y las dudas sobre la implementación de nuevos controles pues en su versión original fue un juego pensado para lucir una propuesta de hardware, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD no decepcionó en uno de los mercados más importantes para Nintendo, Estados Unidos, y tras su debut se convirtió en el juego más vendido del mes pasado en ese país.

Hoy, NPD Group reveló su reporte con la venta de juegos, consolas y accesorios relacionados correspondiente con julio de 2021 y en cuanto al desempeño del software, el más vendido fue The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, título que regresa a Switch a la senda del triunfo en ese mercado pues no había visto un primer lugar desde febrero de este año con Super Mario 3D World.

El éxito de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD también se reflejó en la venta de accesorios, pues los Joy-Con de edición especial que celebraron el lanzamiento de este título fueron el producto más vendido del mes pasado, superando al DualSense de PS5.

US NPD SW - The Legend of Zelda: Skyward Sword was the best-selling game of July 2021. It is the first Nintendo published title to lead the monthly best-sellers chart since the launch of Super Mario 3D world in the February 2021 tracking month.