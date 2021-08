The King of Fighters XV: Antonov regresará y formará un nuevo equipo

Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

The King of Fihghters XV quizá esté a muchos meses de por fin debutar, pero eso no significa que SNK está haciendo esperar a los fans hasta entonces para saber más sobre el título. Al contrario, la desarrolladora ha mantenido informado a los seguidores por medio de videos y ya compartió uno en el que confirma el regreso del organizador del último torneo The King of Fighters.

Estamos hablando de Antonov, el peleador ruso que debutó en The King of Fighters XIV (2016) como el organizador oficial del torneo que reunió a las estrellas peleadoras una vez más. Sin entrar en detalles de la trama, debes saber que Antonov fue una especie de jefe dentro del juego, pero también fue personaje seleccionable.

Para The King of Fighters XV, Antonov regresará no como organizador del torneo, sino como parte de un equipo y la sorpresa es que en esta ocasión hará equipo con Ramón y King of Dinosaurs, lo que quiere decir que al parecer no habrá Team México. Así es, el presidente de The King of Fighters formará un nuevo equipo: Galaxy Anton Wrestling (G.A.W.).

Entérate: ya está disponible una nueva camiseta de LEVEL UP, corre por la tuya.

【KOF XV】

Here comes a special sketch and some comments about ANTONOV from KOF XV lead designer, Tomohiro Nakata!



Check out his trailer here!https://t.co/HUpWqQrqtz#SNK #KOF #KOF15 pic.twitter.com/y2cvBNCoT3 — SNK GLOBAL (@SNKPofficial) August 13, 2021

Antonov formará un nuevo equipo en The King of Fighters XV

En el juego anterior, Antonov no tenía equipo y Ramón y King of Dinosaurs formaban parte del Team México junto con Angel. Se desconoce si esta joven peleadora también regresará para la nueva entrega, pero está claro que, si lo hace, no unirá fuerzas con estos 2 luchadores mexicanos.

A diferencia de otros peleadores, Antonov regresará con un gran rediseño. Decimos esto principalmente por su aspecto. En la entrega anterior, el peleador ruso apareció con un corte de pelo a ras, pero en The King of Fighters XV aparecerá con pelo más largo; en conjunto con la barba, el estilo es similar al que porta el cofundador de Valve Gabe Newell. Adicionalmente, Antonov llevará lentes oscuros y hasta un sombrero vaquero.

En cuanto al estilo de combate, Antonov seguirá empleando su gran fuerza para atacar a sus oponentes con sus puños y piernas. Algo interesante es que SNK reveló que sus movimientos especiales y ataques fuertes fueron amplificados, lo que harán al peleador más dinámico. Movimientos como el Vertical Macho y la Strong Whale Stream derribarán a los peleadores al contacto. Asimismo, será posible cancelar sus golpes y patadas fuertes para convertirlos en movimientos especiales.

Te dejamos con el trailer de revelación a continuación.

Por si te lo perdiste: ya se confirmó que Athena, Mai y Yuri harán equipo en The King of Fighters XV.

¿Qué te pareció el regreso de Antonov? Cuéntanos en los comentarios.

The King of Fighters XV está en desarrollo para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S|X y PC y se espera que debute en algún punto de inicios de 2022. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si visitas su ficha.

Sigue informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente