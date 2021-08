Call of Duty: teaser en Warzone podría apuntar al nuevo juego de la serie

Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Muy pronto se cumplirá 1 año desde el lanzamiento de la última entrega de Call of Duty, lo que significa que dentro de muy poco Activision revelará la nueva iteración de la franquicia bélica. Hasta hoy se desconocen los detalles oficiales, pero al parecer la compañía acaba de comenzar su campaña promocional.

Aunque Activision no ha mencionado oficialmente nada sobre la nueva entrega del universo Call of Duty, es casi un hecho que será revelado pronto para cumplir con los lanzamientos anuales de la serie y, a juzgar por una nueva pista dentro de Call of Duty: Warzone, la compañía al parecer volverá a valerse del Battle Royale para promocionar la nueva iteración de la franquicia.

Entérate: ya está disponible una nueva camiseta de LEVEL UP, corre por la tuya.

El nuevo Call of Duty podría anunciarse pronto

Decimos esto porque, tal como compartió el usuario de YouTube AJ21&Family, acaba de aparecer en Call of Duty: Warzone una nueva animación que se reproduce tras la victoria de un equipo. La secuencia muestra que el último integrante del grupo vencedor no logra subirse al helicóptero, sino que un francotirador lo derriba antes.

Lo más interesante es que luego se revela que el disparo proviene de un rifle francotirador de madera accionado por una mujer de cabello rojizo del bando soviético durante la Segunda Guerra Mundial, a juzgar por su vestimenta militar.

La secuencia no muestra nada más, pero parece insinuar que el próximo juego de la serie podría estar ambientado en la Segunda Guerra Mundial o estar relacionado con este conflicto histórico. A continuación te dejamos la secuencia. Curiosamente, Activision comentó el video con el emoji de ojos (👀), insinuando algún tipo de sorpresa.

Por si te lo perdiste: Activision banneó miles de tramposos de Call of Duty: Warzone.

El nuevo Call of Duty podría revelarse por medio de Warzone

Te recordamos que Activision se valió de Call of Duty: Warzone para revelar el Call of Duty de 2020, Black Ops Cold War y lo hizo por medio de una dinámica que requirió la participación de los jugadores y creadores de contenido enfocado en la serie.

La campaña de revelación comenzó y concluyó en agosto de 2020, así que es muy probable que Activision opte de nueva cuenta interactuar con los fans por medio de Warzone para la revelación del nuevo Call of Duty, la cual podría estar muy cerca. Desde luego, en LEVEL UP te mantendremos informado.

¿Qué opinas de esta pista? ¿Estás esperando la revelación del nuevo Call of Duty? Cuéntanos en los comentarios.

Puedes encontrar más noticias relacionadas con Call of Duty si visitas esta página.

Video relacionado: Call of Duty: Black Ops Cold War & Warzone - Trailer Cinemático Temporada 2

Sigue informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente