Abandoned: stream de 74 horas acaba en decepción por la revelación del juego

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Tras múltiples retrasos, BLUE BOX Game Studio por fin reveló ayer lo que muchos jugadores esperaban: la app de Abandoned y su primer teaser trailer. Desafortunadamente, la emoción se convirtió en cuestión de segundo en decepción, pues se trató de un avance que la compañía ya había mostrado en Twitter.

Esto por supuesto provocó decepción y molestias entre los jugadores, quienes pacientemente esperaron días para conocer más sobre el proyecto. Algunos creadores de contenido aprovecharon la oportunidad para convivir con su audiencia y esperar con ansias el trailer.

Un streamer de Twitch se volvió viral después de hacer un stream de bastantes horas, que concluyó con su reacción y su inevitable decepción y enojo por la app de Abandoned para PlayStation 5.

Entérate: ¿Qué error ocasionó el retraso de Abandoned? BLUE BOX lo explica

Abandoned y BLUE BOX estuvieron en la boca de todos ayer por la tarde; sin embargo, no por buenos motivos. Si bien su aplicación confirma que habrá más trailers y un par de demos jugables, la comunidad esperaba un avance más llamativo e importante del juego.

El creador de contenido Rex Sterling decidió seguirle la pista al proyecto de cerca, por lo que en sus cuentas de YouTube y Twitter ha hablado sobre el gran misterio detrás de Abandoned. El streamer no quería perderse el estreno de la app del juego, así que hizo un extenso stream.

Gracias a su constancia, Rex Sterling pudo ver el contenido de la app en cuanto se liberó la actualización requerida. Esto después de acumular 74 horas de stream vinculadas a Abandoned y múltiples teorías sobre el proyecto.

Como imaginas, el streamer se llevó una gran decepción tras la larga espera, pues BLUE BOX únicamente mostró el teaser de unos cuantos segundos que ya había revelado en Twitter desde hace algunos días.

La reacción del youtuber se volvió viral, pues muchos jugadores la compartieron en redes. Rex Sterling pasa de la emoción a la decepción y el enojo en un instante. Puedes ver parte del video a continuación:

This poor dude was streaming for 74 consecutive hours #Abandoned pic.twitter.com/I7v0gOvuaS