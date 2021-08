¿Free Guy 2? Ryan Reynolds confirma que Disney quiere una secuela

Editorial: Cine / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Free Guy: Tomando el control ya debutó y está siendo un éxito entre fans y la crítica. Cuando una película triunfa de forma tan rotunda es normal pensar en una secuela y parece que Free Guy tendrá una.

Lo que pasa es que Ryan Reynolds, protagonista de Free Guy, confirmó que Disney está interesado en una segunda parte para Free Guy. El actor anunció esto por medio de una publicación en Twitter.

“Yyyyyy después de 3 años anunciando Free Guy como una película de franquicia original, ¡Disney confirmó oficialmente que quiere una secuela! ¡Woo hoo! #ironia”, fue las palabras con las que Ryan Reynolds compartió que Disney quiere que exista una secuela de Free Guy.

Aaaannnnd after 3 years messaging #FreeGuy as an original IP movie, Disney confirmed today they officially want a sequel. Woo hoo!! #irony pic.twitter.com/85mMxW4owx