A casi 20 años de su lanzamiento, Half-Life 2 rompió un nuevo récord de jugadores

Half-Life 2 es fácilmente uno de los videojuegos más importantes e influyentes de la historia debido a su ambientación, historia, personajes y gameplay que fueron muy innovadores en aquel lejano 2004. Ahora, casi 20 años después, la comunidad se unió una vez más para romper un nuevo récord.

A mediados de julio, youtubers y creadores de contenido especializados en títulos de Valve unieron fuerzas para convocar a la comunidad a participar en el evento Breaking The Bar, el cual consistía en jugar Half-Life 2 en una fecha especial para romper el récord de jugadores simultáneos en Steam.

Afortunadamente, la comunidad respondió a la solicitud y el sábado 14 de agosto, exactamente a las 3:30 PM, se hizo historia al conseguir un pico máximo de 16,101 jugadores concurrentes en la plataforma de Valve. De igual manera, hubo cerca 8630 espectadores en Twitch.

Ahora bien, es importante señalar que el shooter de Valve vio la luz originalmente en 2004, época donde no existían plataformas como Steam DB y Steam Charts. Por lo mismo, es imposible saber con exactitud el número de jugadores simultáneos que experimentó el título en su lanzamiento.

Según Steam DB, cuyos datos se remontan a 2008, Half-Life 2 tuvo un pico máximo de jugadores de 12,935 en enero de 2012. Por su parte, el servicio Steam Charts, el cual empezó actividades en julio de 2012, dicta que el récord más reciente era de 6882 usuarios concurrentes, el cual se logró en marzo de 2020 gracias al lanzamiento de Half-Life: Alyx.

