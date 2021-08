Controversial juego de citas modificará sus avisos de contenido inadecuado

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Sin duda, no hay nada escrito en la industria de los videojuegos y cualquier premisa, por ridícula o inverosímil que parezca, puede existir. Ese es el caso de Boyfriend Dungeon, un curioso título que permite a los jugadores tener romances con armas que se convierten en personas muy atractivas. Sin embargo, un sector de la comunidad no está muy contenta por la forma en que se advierte sobre los temas más sensibles del título.

Al iniciar una nueva partida, Boyfriend Dungeon presenta un aviso donde advierte que habrá referencias de eventos de acoso y manipulación emocional. Sin embargo, algunos jugadores expresaron que dicha advertencia es anticuada y no es muy específica.

Por si te lo perdiste: SUPERHOT VR elimina sus escenas controversiales y enfurece a los fans

Otro sector de la comunidad manifestó su deseo de que se eliminen los temas más controversiales y el contenido que se puede considerar como inadecuado, o que al menos permite omitirlos. Ante esta situación, Kitfox Games, estudio responsable del videojuego, abordó la controversia y aseguró que cambiará la advertencia inicial, pero al parecer no modificará ningún elemento de la historia.

“La advertencia de contenido para Boyfriend Dungeon describe inadecuadamente los eventos de acecho y manipulación emocional que existen en la historia. Actualizaremos el juego la próxima semana con un aviso más preciso. Pedimos disculpas por cualquier daño que causamos por nuestro error. ¡Gracias por jugar!”, explicó la desarrolladora en Twitter.

The content warning for Boyfriend Dungeon inadequately describes the events of stalking and emotional manipulation that exist in the story. We'll update the game next week with a more accurate CW. We apologize for any hurt inflicted by our mistake. Thank you for playing!