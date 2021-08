Suda51 quiere darle un descanso a Travis después de No More Heroes 3

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Falta muy poco para que No More Heroes III sea lanzado en el Nintendo Switch y ya existen fans que se preguntan cuál será el futuro de la franquicia después de esta entrega. Debido a esto, Suda51 aprovechó una entrevista para confesar que desea darle unos 10 años de descanso a Travis.

Travis se tomará un descanso después de No More Heroes III

El director de la serie tuvo un encuentro con el medio GameXplain, quienes le preguntaron qué tan probable era ver un No More Heroes IV, pregunta que el japonés respondió diciendo que no lo descarta pero tal vez se lanzaría en unos 10 años aproximadamente.

Además, Suda51 mencionó que dicho periodo de tiempo trascurriría tanto en la vida real como en la franquicia, por lo que veríamos a un Travis más maduro.

Aquí puedes ver la entrevista completa:

Como pudiste observar, el director añadió que, en caso de hacer un nuevo juego, le gustaría que la historia tratara sobre el enfrentamiento entre Drago y Rocky, aunque también señaló que todo esto dependerá de Grasshopper Manufacture y Marvelous Entertainment.

Por otro lado, también compartió que le gustaría lanzar un spin-off protagonizado por Shinobu, personaje que cada vez es más popular entre la base de seguidores de la saga, aunque por ahora no puede confirmar el proyecto.

No More Heroes III llegará a la consola de Nintendo el próximo 27 de agosto.

¿Qué te parece la pausa de 10 años que planea el japonés para la franquicia? Cuéntanos en los comentarios.

