Poder de Switch limitó resolución de Ninja Gaiden: Master Collection

Koei Tecmo llevó varias entregas de Ninja Gaiden a Nintendo Switch gracias a la Ninja Gaiden: Master Collection. Sin embargo, al ser la consola menos poderosa en el mercado, Nintendo Switch hizo a Team Ninja tomar una decisión importante.

El desarrollador mencionó que hubo varios desafíos que superar al trabajar en esta colección, pues claramente los juegos no estaban pensados para algún día ser remasterizados. De acuerdo con Yasuda, Team Ninja decidió renovar primero Ninja Gaiden 3: Razor's Edge, Ninja Gaiden Sigma 2 y al final Ninja Gaiden Sigma y algo que ayudó mucho es la organización con la que trabajaron en las versiones para PlayStation Vita, lo cual les permitió el uso de los códigos fuente.

Eso, sin embargo, no significa que el código se usó exactamente igual. El desarrollador explicó que se corrigió la dificultad de ingresar comandos y la caída de cuadros por segundo de Sigma Plus y Sigma 2 Plus.

¿Por qué Team Ninja bajó la resolución de Ninja Gaiden: Master Collection en Switch?

Ninja Gaiden: Master Collection alcanza la resolución 4K y los 60 fps en PlayStation 4 Pro, Xbox One X, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Por el contrario, en Nintendo Switch la resolución baja hasta los 720p, pero sostiene la tasa de cuadros por segundo en 60 fps, lo cual la convierte en la edición menos preferida en la cual disfrutar los 3 juegos.

En una entrevista con Switch Player (vía Nintendo Everything), el jefe de Team Ninja, Fumihiko Yasuda, habló sobre el reto que representó llevar la colección a Nintendo Switch y confesó que el equipo decidió sacrificar la resolución en aras de la fluidez del gameplay.

"La respuesta es definitivamente clave para este juego de acción y algo que no podíamos comprometer. Así que, con el objetivo de dar prioridad a la velocidad de procesamiento, tuvimos que hacer algunas concesiones con la resolución. Sin embargo, creo que los jugadores definitivamente podrán sentir los atractivos controles y respuesta de estos juegos", comentó Yasuda.

¿Qué opinas de las respuestas del jefe de Team Ninja? Te agradó el desempeño de la colección en Nintendo Switch. Cuéntanos en los comentarios.

Ninja Gaiden: Master Collection está disponible en PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Puedes encontrar más noticias relacionadas con este título si visitas esta página.

