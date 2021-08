Metroid Dread supera a Pokémon en preventas en esta tienda de EUA

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Nos llega información muy interesante sobre los juegos más deseados del Switch, ya que una tienda de Estados Unidos acaba de compartir el top ten de los títulos más reservados de la consola de Nintendo en los últimos meses.

Fue GameStop quien reveló la lista de los juegos más deseados en el país vecino para el Switch desde el 8 de junio y hasta la fecha.

En dicha lista nos encontramos con varias sorpresas, una de ellas es que Metroid Dread está en el primer lugar del top ten y supera a Pokémon Brilliant Diamond/Shining Pearl.

Aquí tienes la lista completa:

1. Metroid Dread

2. Pokémon Brilliant Diamond/Shining Pearl Double Pack

3. Mario Party Superstars

4. Pokémon Legends: Arceus

5. Shin Megami Tensei V

6. Pokémon Brilliant Diamond

7. WarioWare: Get It Together!

8. Doki Doki Literature Club Plus

9. Sonic Colors: Ultimate

10. Advance Wars 1 + 2 Re-Boot Camp

Ya llegaron las playeras oficiales de LEVEL UP - CONSIGUE LA TUYA AQUÍ

Como puedes ver, Metroid Dread se mantiene como lo más esperado y reservado de la consola híbrida y ni siquiera las nuevas entregas de Pokémon le quitan el lugar de honor.

Además, sorprende que no aparezca Pokémon Shining Pearl (en solitario) en la lista de GameStop o hasta The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 ya que, aunque su lanzamiento está lejano, nadie duda que es de lo más esperado en la consola.

Por último, es destacable que la novela visual Doki Doki Literature Club Plus se consiguiera un lugar en la lista, lo que demuestra que este tipo de propuestas sí son del gusto de los fans americanos.

¿Te sorprenden los juegos incluidos en la lista? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado sobre Nintendo Switch aquí.

Video relacionado: Resumen de noticias



Fuente