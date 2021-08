Speedrunner de Mario Kart 64 se retira tras récord impuesto por su rival

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

La polémica ha tomado por sorpresa a la escena de speedrun de Mario Kart 64 y es que luego de que Dan Burbank estableciera nuevos récords mundiales en cada una de las pistas del clásico título de Nintendo 64, su máximo rival, Matthias Rustemeyer, anunció su retiro en lo que parece ser una controversia que pone en duda los resultados.

El nuevo récord mundial ha traido polémica a los speedruns de Mario Kart 64

Hace unos días, te informamos que Dan Burbank, speedrunner de Mario Kart 64, registró nuevos récords en cada pista, convirtiéndose en el máximo competidor de la historia en este juego. Los resultados obtenidos por Burbank fueron tomados como el triunfo definitivo de una fuerte rivalidad entre él y Matthias Rustemeyer, quienes se enfrentaron por más de una década tratando de establecer los mejores tiempos en cada pista del título de Nintendo 64. Pues bien, luego del resultado se generó una polémica pues se reveló que Burbank escondió los tiempos de cuando menos 15 vueltas previas y de repente anunció que había impuesto nuevos récords mundiales.

Video relacionado: trampas y triunfos ilegítimos en los videojuegos

Matthias Rustemeyer insinuó que Dan Burbank hizo trampa

En medio de la polémica y las dudas que comenzaron a surgir en la comunidad, el ambiente se puso más tenso pues Matthias Rustemeyer anunció su retiro de la escena de speedrun de Mario Kart 64. Mediante un comunicado escrito en el blog de la comunidad, el jugador declaró: "es una decisión que ya había tomado el año pasado, ahora ha llegado el momento de retirarme de los speedruns competitivos porque perdí por completo el valor clave para continuar: la diversión. Pasé 12 de los últimos 13 años en esta comunidad con su foro y más tarde, Discord me dio un gran lugar para visitar, volver regularmente y charlar con otros karters".

Posteriormente, Rustemeyer echó gasolina al fuego al insinuar que detrás de su retiro podría encontrarse el récord general impuesto por su rival, Dan Burbank ya que éste habría hecho algún tipo de trampa para obtener los mejores tiempos en Mario Kart 64: "debes disfrutar de la rutina para obtener un récord mundial hasta cierto punto para sacrificar tiempo y poner energía en ello, simplemente ya no me gustaba empujarme a mí mismo contra un oponente por el que perdí el respeto. No me importa si algunas personas me llaman mal perdedor, soy un tipo que trata a los jugadores justos con mucho respeto y que no olvida a los que van en contra del código de honor para levantar su propio ego por encima de toda una comunidad con una historia tan rica".

Así pues, el escándalo está puesto sobre la mesa y pronto podríamos saber si ese récord mundial de Mario Kart 64 es legítimo.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente