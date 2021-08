VALORANT: malas noticias en el Parche 3.03 para los main Yoru

Editorial: Esports / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Si eres main Yoru, lamentamos informarte que el Parche 3.03 de VALORANT trae malas noticias para ti, pues recientemente Riot Games anunció que retrasará indefinidamente los cambios que tenían planeados para el agente.

Yoru es un duelista con el que puedes divertirte mucho gracias a su kit de habilidades especializadas en engañar y manipular a tus enemigos. A pesar de esto, el agente es decepcionante al compararlo con sus compañeros y en competitivo los jugadores casi no lo seleccionan.

También podría interesarte: VALORANT: ¿cuándo comienza el Episodio 2, Acto 3?

Los fans se decepcionaron cuando Yoru no recibió mejoras en el Parche 3.0, pero Riot Games anunció que el agente tendría su merecido en las siguientes actualizaciones de VALORANT. Las últimas notas de Parche nos dejan claro que no es así y hasta la fecha no sabemos cuándo llegarán las necesarias mejoras para Yoru.

El Parche 3.03 también tiene malas noticias para Viper, ya que su Ulti ya no se activa en la posición de tu cursor, sino alrededor de ella.

Después de estas malas noticias, tal vez te anime saber que el Parche 3.03 De VALORANT ahora soporta múltiples perfiles de miras, corrección de bugs y actualizaciones de red para tener un mejor conexión en tus partidas.

¿Qué piensas de este retraso? Te informaremos apenas tengamos noticias de Riot Games sobre Yoru.

No te pierdas toda nuestra cobertura de esports aquí.

Video relacionado: VALORANT - Tráiler Cinemático de Lore "Dualidad"