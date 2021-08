GPD apuesta por una consola basada en Android parecida a Switch y Steam Deck

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

La era del gaming en móviles visto desde la perspectiva de títulos como Candy Crush o Plants vs. Zombies ha llegado a su fin y de hecho se espera que el sector, el más importante y que más ingresos genera para el gaming, crezca más de la mano del desarrollo de juegos con mayores niveles de producción. Hoy, hablamos de Call of Duty Mobile, PUBG Mobile, Genshin Impact o LoL: Wild Rift y por supuesto que las compañías especializadas en hardware basado en Android ya se están preparando para lo que hay y para lo que viene.

El impacto de Switch y Steam Deck es muy fuerte al grado de que se esperaba que el sector de móviles presentara hardware dedicado al gaming, que si bien ya existe desde hace años en especial en Asia, pero con mayor difusión. En marco de lo anterior y del interés que ha habido por el dispositivo de Valve, la compañía con sede en Hong Kong GPD ha revelado su propuesta para el sector del gaming portátil, el GPD XP, el cual es considerado como una consola portátil basada en Android y pensada para juegos como los que se mencionan en el primer párrafo de esta nota, pero también para aquellos que vienen en camino y que estarán todavía más lejos de lo que conocemos hoy.

