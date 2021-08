Ray tracing y Super Sampling: Intel anuncia nueva marca de hardware de gráficos de alto desempeño

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Intel es conocido por ser una de las marcas líderes en el mundo de los procesadores y para permanecer ahí siguen desarrollando tecnología interesante. Gracias a esto, la compañía ahora puede iniciar un nuevo capítulo en su historia con la creación del Intel Arc, una nueva marca de productos gráficos de alto desempeño.

Por medio de un comunicado, Intel anunció Intel Arc. Se trata de una nueva marca que se encargará de cubrir múltiples generaciones de hardware, software y servicios que buscan satisfacer a los gamers que buscan productos con la tecnología para satisfacer sus necesidades de juego.

La primera generación de Intel Arc saldrá a la venta en productos que estarán disponibles en el primer trimestre de 2022. Esta primera generación estará pasada en la microarquitectura Xe-HPG, la cual ofrece características de gráficos avanzadas como ray traing en tiempo real; super sampling hecho con inteligencia artificial (similar al DLSS de Nvidia) y soporte para DirectX 12 Ultimate.

Por si te lo perdiste: Intel advierte que efectos por la escasez de chips se prolongarán hasta 2023

“Hoy representa un momento clave en el viaje de gráficos que iniciamos hace unos años”, dijo Roger Chandler, vicepresidente de Intel. “El lanzamiento de la marca Intel Arc y la revelación de futuras generaciones de hardware demuestra el profundo y continuo compromiso de Intel con los gamers y creadores. Tenemos a equipos haciendo trabajo increíble para asegurar que entregamos experiencias de primera clase y sin fricción una vez que estos productos estén disponibles el próximo año”.

En su sitio oficial, Intel compartió un video promocional de Intel Arc en el que podemos ver varios juegos para PC corriendo en esta tecnología. EL metraje nos muestra títulos como PUBG: Battlegrounds; Forza Horizon 4; Days Gone; Psychonauts 2 y Subnautica Below Zero. Lamentablemente no nos comparte detalles sobre rendimiento ni nada similar.

Video relacionado: ¿Qué rayos es el Steam Deck?

¿Dónde podré encontrar el poder de Intel Arc?

No hay duda de que todo lo que presentó Intel suena muy interesante. Después de todo, cuenta con tecnología como trazado de rayos y super sampling, por lo que puede ser rival de las GPU que Nvidia y AMD ofrecen actualmente en el mercado. La pregunta es, ¿en qué productos estará disponible?

De acuerdo con Intel, la tecnología de Intel Arc estará disponible en computadoras de escritorio y laptops que contarán con SoCs que tienen el nombre clave Alchemist. Estas computadoras serán hechas por “los socios globales de Intel” y saldrán a la venta en el primer trimestre de 2021.

Entérate: Inteligencia artificial de Intel quiere eliminar la toxicidad de tus juegos favoritos

Toca esperar por los primeros productos de Intel Arc

Se espera que más detalles sobre Intel Arc estén disponibles en algún punto de 2021. Estaremos al pendiente y te informaremos cuando sepamos más sobre esta marca.

¿Qué te pareció esta noticia? ¿Estás emocionado por el futuro del hardware de gráficos de Intel? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con Intel. Por otro lado, en este enlace encontrarás toda nuestra cobertura basada en PC gaming.