Anuncian al elenco de la serie precuela de The Witcher en Netflix

Nos llegan buenas noticias para todos los seguidores de The Witcher, en especial para aquellos interesados en lo que será la serie precuela de la historia que vimos en Netflix sobre Geralt, ya que se acaba de confirmar el elenco que tendrá el proyecto.

La trama de The Witcher: Blood Origin se desarrolla 1,200 años antes de lo visto en la primer serie live action y contará la historia de la creación del primer prototipo de Witcher, además de abarcar los acontecimientos que conducen al evento mundial Conjunction of the Spheres.

El anuncio del elenco fue compartido en la cuenta oficial de The Witcher en Twitter, donde pudimos conocer que el comediante británico Lenny Henry interpretará a Balor. Además, Netflix confirmó al irlandés Dylan Moran en el papel de Uthrok One-Nut.

Algunos miembros del elenco de The Witcher: Blood Origin

Por otro lado, también se dio a conocer a Zach Wyatt en el papel de Syndril; Nathaniel Curtis como Brían; Jacob Collins Levy como Eredin; Mirren Mack como Merwyn; Lizzie Annis interpretará a Zacaré; Huw Novelli como Brother Death; Francesca Mills será Meldof; Amy Murray como Fenrik; Sophia Brown como Éile; Laurence O'Fuarain como Fjall; y Michelle Yeoh le dará vida a Scían.

Y si eso fuera poco, también se reveló que Sarah O'Gorman y Vicky Jewson serán las directoras de la serie, Declan de Barra será el productor ejecutivo, y el autor de The Witcher, Andrzej Sapkowski, participará como consultor.

Cabe mencionar que son buenos momentos para los fans de la franquicia, ya que además de esta serie precuela, The Witcher en Netflix está a punto de recibir su segunda temporada el próximo 17 de diciembre.

