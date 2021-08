Un set de Metroid Dread de LEGO podría existir si recibe el apoyo necesario

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Nintendo y LEGO llevan tiempo haciendo colaboraciones, siendo los sets de Mario y Luigi los mejores ejemplos. Desde entonces, los fanáticos de la compañía no han dejado de soñar con más sets que incluyan otras franquicias de la gran N. Uno de ellos es un proyecto que utilizaría unos modelos de Metroid Dread que, de recibir el apoyo necesario, podrían volverse realidad.

Dicho proyecto fue recibido en LEGO Ideas, un portal donde usuarios sugieren nuevas propuestas a la empresa de bloques, los cuales tienen un año para alcanzar 10,000 personas que apoyen la idea, para entonces pasar a la fase de revisión y decidir si se realizará o no.

La idea en turno es un set inspirado en el esperado y popular Metroid Dread que ya está enamorando a todos los seguidores de la franquicia.

Aquí lo puedes ver:

I have been sooo hyped for Dread... that I couldn't resist to make ANOTHER #LEGO #METROID project, this time focused on the upcoming game from @mercurysteam



▶️https://t.co/IFq6KgRdT6



If it reaches 10k supports, it will be revised by The @LEGO_Group #OperationMetroidDread pic.twitter.com/roPlgl4rWp