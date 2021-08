Biubiubiu, el filme chino inspirado en PUBG, podría recibir una demanda por plagio

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

A finales de julio, te platicamos el curioso caso de Biubiubiu, un filme chino sobre deportes electrónicos que tomó mucha inspiración de PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS y su escena competitiva. En aquel momento comentamos que existía la posibilidad de que Krafton, la compañía responsable del Battle Royale, tomará medidas legales. Ahora, esa suposición parece que está muy cerca de hacerse una realidad.

Lo que pasa es que Daniel Ahmad, prestigioso analista de Niko Partners, brindó una actualización sobre este caso en una publicación de su cuenta de Twitter. Allí, reveló las intenciones del desarrollador detrás de PUBG en demandar a los responsables de la película dramática.

Update on the below:



1. The directors said it's not a PUBG movie, despite basically being a PUBG movie.



2. Krafton said they are considering suing given the similarities to the PUBG IP.



3. You can watch it with English subs here: https://t.co/lS1SfdTRhj https://t.co/pBdcsqZttn