Serena Williams es fan de los videojuegos y ama estas sagas de Nintendo

Los videojuegos son un hobby cada vez más popular, por lo que no es raro saber que un sinnúmero de personalidades los disfrutan con sus familias. La reconocida tenista Serena Williams es una de ellas, pues no está tan alejada de la industria como muchos creen.

La deportista tuvo un juego de tenis en Snapchat y a finales del año pasado salió en un comercial de Nintendo para promocionar algunos juegos de Switch. Durante una entrevista reciente, Williams reconoció su pasión y amor por los videojuegos.

Habló con People sobre sus gustos y lo bien que se la pasa con Switch y sus juegos. La tenista aprovechó la oportunidad para revelar cuáles son sus títulos favoritos de la consola híbrida.

Serena Williams es jugadora y creció con los títulos de Nintendo

La tenista reveló que parte de su tiempo libre lo dedica a disfrutar videojuegos en casa. Durante sus viajes, Switch le resulta muy útil, pues le permite seguir disfrutando sus títulos favoritos donde quiera que vaya.

Williams dijo que su pasión por los videojuegos surgió durante su juventud, etapa donde se divirtió junto con sus hermanos. “Siempre me gustó jugar cuando era más joven porque era muy popular. Esta generación creció con [los videojuegos]. La generación anterior no los tenía, así que [fue] siempre parte de mi vida, y simplemente disfruté eso", explicó la deportista.

Durante la entrevista se declaró fan de Nintendo, pues en su tiempo disfrutó clásico como Duck Hunt y Metroid. Además, aseguró que tuvo todos los Game Boy y ahora no se separa de su Switch. Debido a todo lo anterior, Williams desea transmitirle a su hija todo su amor por los juegos.

“Creo que una mejor pregunta es dónde no juego [Switch]. Viajo a todas partes, así que viajo con él. A veces, cuando me tomo un tiempo a solas, simplemente me siento en el sillón y, al igual que cuando Olympia está en la escuela o algo así, sólo me relajo, saco mi Switch y me divierto", agregó Williams.

¿Cuáles son los juegos favoritos de Serena Williams en Switch?

La deportista no pierde ninguna oportunidad para disfrutar el tenis, ni siquiera cuando tiene un Nintendo Switch en sus manos. Williams reveló que por ahora su juego favorito de la consola híbrida es Mario Tennis.

Aseguró que también ha jugado The Legend of Zelda, franquicia que su esposo disfruta. Sin embargo, ella afirmó que la saga no es lo suyo, pues prefiere cosas del estilo de Animal Crossing, franquicia que definió como encantadora.

"He incursionado en Zelda. No soy muy buena en eso. Soy más como el tipo de jugador de Animal Crossing. Probé Luigi's Mansion por un tiempo, fue divertido, pero no era buena en eso y me frustraba”, aseguró la tenista. Por último, Willams afirmó ser fan de otras franquicias, como Tetris, Just Dance y Mario Kart, por mencionar algunas.

