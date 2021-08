CRYTEK luce comparativa de juegos de Crysis en Xbox 360 y Xbox Series X

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Los miembros de la PC Master Race de antaño seguro recuerdan aquellos años en que Crysis era uno de los títulos con los que se podía lucir un hardware poderoso. CRYTEK, la compañía detrás de esta serie de FPS sacó provecho de su motor CryEngine para entregar 3 títulos que a nivel visual le volaron la cabeza a muchos jugadores. Si bien hubo versiones para consolas, estas nunca estuvieron a la altura sin embargo eso podría cambiar con el debut de Crysis Remastered Trilogy en Xbox Series X|S y PS5.

Aunque Crysis Remastered Trilogy ya está disponible en PS4, Xbox One y Nintendo Switch, los usuarios de consolas de nueva generación están a la espera de la versión nativa de esta trilogía que debutará en otoño de este año para PS5 y Xbox Series X|S. Es por eso que, para aumentar el hype, CRYTEK presentó una comparativa de Crysis Remastered Trilogy que da cuenta de como se veían los juegos en sus versiones originales para Xbox 360 y como se verán en Xbox Series X, la consola más poderosa del mundo.

Xbox players, it's been some time.



Feast your eyes on the #CrysisRemasteredTrilogy - Xbox 360 vs. Xbox Series X Comparison Trailer!



High-def textures, Dynamic Resolution between 1080p and 4K at up to 60 fps, substantial visual upgrades & more on XSX.



Coming this fall! pic.twitter.com/oojAgjTxfX