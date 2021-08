Lanzarán un fantástico control de Hades para Nintendo Switch

Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Quizá los joy-Con no den mucha oportunidad de crear diseños personalizados, pero esto es diferente con el Pro Controller. Este mando de Nintendo Switch da lugar a la creatividad y una reconocida compañía lanzará una unidad oficial con diseño de Hades.

La tienda en línea Amazon filtró un modelo de Switch Pro Controller sin anunciar, el cual tendrá un genial diseño de Hades, el título indie que ha logrado destacar tanto que ha recibido varios premios al Juego del Año.

Este accesorio será producido por PowerA, compañía reconocida por la creación de periféricos personalizados que cuentan con licencias oficiales y este nuevo modelo no será la excepción, sino que tendrá la aprobación de Nintendo y el estudio indie creador de Hades, Supergiant Games.

Zagreus aparece en el fantástico Pro Controller de Hades para Switch

Lo que destaca de este Nintendo Switch Pro Controller es el diseño en rojo con acabado mate. El control proyecta una imagen elegante gracias a la combinación con símbolos lustrosos referentes al juego y botones con acabado brilloso. Zagreus, protagonista de Hades, aparece en el extremo derecho inferior del control para dar más poder al diseño.

La página oficial del control en Amazon (vía Nintendo Everything) revela que será inalámbrico y contará con otras características de estos controles de PowerA, como 2 botones para reconfigurar los botones, controles de movimiento, aparte de que incluirá un cable USB-C para cargarlo. Debes tomar en cuenta que este Switch Pro Controller no tendrá soporte para vibración HD, sensor infrarrojo o sensor NFC o amiibo.

Todavía no es posible ordenar este control, pues sólo apareció el registro de dicho producto, que hasta el momento no ha sido revelado oficialmente por parte de PowerA y la página de Amazon ya no está disponible. Sin embargo, se anticipó que estaría disponible a partir del 17 de septiembre, mientras puedes checar las primeras imágenes del control a continuación.

Imagen: PowerA (vía Nintendo Everything)

Hades está disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si visitas esta página.

