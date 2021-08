Pokémon UNITE: Blissey ya tiene fecha de salida

Editorial: Esports / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Hace sólo unas horas, The Pokémon Company confirmó que Blissey se unirá a Pokémon UNITE y estará disponible el 18 de agosto.

Blissey será clase soporte en el MOBA y su rol será curar y mejorar los sats de sus aliados, así que no te la recomendamos si lo tuyo es hacer bajas y anotar puntos. El nuevo Pokémon será el cuarto soporte del y acompañará a Eldegoss, Mr. Mime y Wigglypuff en la clase.

Este es el tercer Pokémon que The Pokémon Company anuncia, pero será el segundo en unirse al juego. El primero en unirse fue Gardevoir el 28 de julio y anunciaron que Blastoise llegará a Pokémon UNITE, pero hasta ahora su fecha de salida es un misterio.

Blissey is an egg-cellent Supporter Pokémon with moves that heal or increase basic attack speed! Its Unite Move, Bliss Assistance, allows it to dash to an ally’s aid and protect that ally from attacks.



Bring your allies happiness with Blissey, coming 8/18 to #PokemonUNITE! pic.twitter.com/gI1moTmoUM