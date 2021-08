Padre rompe el PlayStation 4 de su hijo como supuesto castigo en un video que se hace viral

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Una vez más se hizo viral un video de un padre rompiendo una consola de videojuegos de su hijo supuestamente por bajas calificaciones y mala conducta. Este metraje ha estado circulando por medios digitales de todo tipo, disfrazando esta historia como algo completamente natural y orgánico; sin embargo, la realidad podría ser un poco diferente.

Se trata de un video subido por Tre Cosby en marzo de 2019. En el video podemos ver a un padre de familia diciendo que obligará a su hijo a destruir el PlayStation 4 que usa para jugar Fortnite en el tiempo en el que debería estarse haciendo cargo de sus deberes escolares.

Te dejamos el video a continuación:

La realidad del video podría ser diferente a la que imaginas

Muy probablemente ya hayas visto este video. Después de todo, se volvió viral hace más de 2 años y desde entonces ha resurgido en un montón de ocasiones. Es fácil ver por qué el video es tan popular, ya que nos encanta ver cómo destruyen cosas, además de que ha disparado un debate sobre si es una buena manera de educar a los niños o si simplemente se trata de algo sumamente cruel.

Sea cuál sea tu postura, debes saber que el video podría ser menos orgánico de lo que piensas. Lo que pasa es que Tre Cosby es un autoproclamado cómico que tiene varios intentos de videos virales en su canal de YouTube. De hecho, también tiene un video en el que destruye un Xbox 360. Hay otro donde emociona a uno de sus hijos con regalarle un PlayStation 5, pero en la caja solo obtiene una consola vieja; al final, el joven obtiene la consola de nueva generación al igual que su hermano.

Todo lo anterior no hace creer que Tre Cosby no destruye las consolas de sus hijos para castigarlos. Más bien lo hace para generar contenido para redes sociales que se comparta miles de ocasiones y tenga millones de visitas. Teniendo en cuenta que los niños de la familia de Cosby parecen tener las consolas más nuevas poco después de su estreno, queremos pensar que su padre sólo destruye el hardware viejo y que los jóvenes aprueban las bromas. Dicho esto, no podemos estar seguros de que las cosas sean tan bonitas.

¿Qué te pareció este video? ¿Cuál crees que sea la historia detrás de la destrucción de estas consolas? Cuéntanos en los comentarios.

