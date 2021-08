Fan logra terminar Zelda: Breath of the Wild en tiempo récord

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Nos llega una interesante noticia relacionada con The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ya que se acaba de dar a conocer que un fan logró terminar el juego en solamente 25 minutos y 30 segundos, consiguiendo un récord mundial.

La última aventura de Link en Hyrule fue un éxito rotundo en la industria y compartió una evolución de la franquicia, donde ahora tú decidías tu camino y la forma en la que llevarías a cabo la aventura.

Terminan Zelda: Breath of the Wild en tiempo récord

Debido a dicha situación, el tiempo necesario para terminar el juego puede variar en demasía, y todo dependerá de si quieres realizar todas las misiones secundarias (y atrapar a los Koroks) o simplemente ir directo con el jefe final.

Es precisamente la última opción la que ha utilizado el speedrunner conocido como Player 5, quien compartió en YouTube un nuevo récord mundial en cuanto al tiempo necesario para superar el juego.

Aquí lo puedes ver:

Como pudiste observar, el usuario solamente hizo algunas escalas necesarias dentro de Hyrule para entonces dirigirse al castillo y vencer al enemigo del juego, acciones que realizó solamente en 25 minutos y 30 segundos (el récord anterior era de 3 segundos más).

Cabe mencionar que el speedrunner comentó en el video diferentes trucos con los que se ayudó, incluido el uso de amiibos.

Sin duda, estamos frente a un récord impresionante que solamente los más hábiles podrían conseguir en The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

¿Cuánto tiempo te tardaste en terminar el juego? Platícanos en los comentarios.

