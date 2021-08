Por alguna razón, Capcom modificó el rostro de Sakura en Street Fighter V

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Los jugadores de Street Fighter V están de enhorabuena, pues esta semana debutaron 2 personajes jugables: Oro y Akira. Mientras que un sector de la comunidad experimenta las nuevas posibilidades de gameplay que ofrecen los nuevos peleadores, otro no dejó pasar desapercibido un cambio menor que sufrió una de las luchadoras favoritas de los fans.

Lo que pasa es que, por algún motivo, Capcom modificó las animaciones, postura y rostro de Sakura Kasugano en la pantalla de selección de personajes. Debemos recordar que algunos jugadores se quejaron en su momento de la apariencia de la luchadora, pues tenía ojos grandes que muchos comparaban con los de un insecto o alienígena.

Sakura's FACE and her character select stance got buffed! #SFV #Sakura pic.twitter.com/loLcyiFhLZ