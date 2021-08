No es una realidad alterna; EA tomará en cuenta a jugadores antes de retirar juegos

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Se acepte o no, el contenido en plataformas digitales tiene fecha de caducidad, en específico una fecha límite de acuerdo de licencia, y la permanencia de videojuegos, música, películas o series depende de sus números en cuanto a negocio. De ahí que sea posible que un juego desaparezca por mucho tiempo o para siempre, temor que llegó a su máximo en junio pasado cuando GOG anunció que juegos clásicos de PC dejarían la plataforma. Sin embargo, EA tomó nota de lo sucedido y ha sorprendido por su postura al respecto.

EA analizará la reacción de los jugadores ante el posible retiro de juegos digitales

Ya lo habíamos mencionado con anterioridad, no hubo un viajero en el tiempo que estornudara, simplemente Electronic Arts está haciendo muchas cosas bien y por primera vez en mucho tiempo la compañía está tomando en cuenta con mayor atención a los jugadores. Recientemente, EA demostró que su estrategia va en serio y es que tras la salida de Ultima Underworld, Ultima Underworld 2, Syndicate Plus y Syndicate Wars, las quejas y preocupaciones de los jugadores en pro de la vigencia de los juegos hicieron eco y lograron que se revirtiera la decisión. De hecho, EA no solo regresó estos títulos a GOG, sino que los ofrece gratis hasta el 3 de septiembre.

En ese sentido, Chris Bruzzo, ejecutivo de marketing de EA, reveló a Gamesindustry.biz que la salida de los juegos clásicos de PC de GOG fue un error en el proceso de revisión de la vigencia de contenido en plataformas digitales y aseguró que esto dio una lección a la compañía que ahora revisara cada caso tomando en cuenta a los jugadores: "al tomar decisiones que afectan a los jugadores, nos tomamos el tiempo para revisar exactamente cuáles son los impactos potenciales y si sirven a los mejores intereses de la comunidad. Cuando retiramos Syndicate y Ultima Underworld, nos perdimos ese paso y, por lo tanto, no consideramos completamente la perspectiva de los jugadores. Por el nivel de interés mostrado al eliminar estos juegos de la lista, estaba claro que la gente todavía quería que estuvieran disponibles".

Video relacionado: beneficios y riesgos del contenido digital

Continuando con su declaración, Bruzzo señaló que lo sucedido en GOG los llevó a tomar nuevas acciones que desde ahora serán un estándar para casos futuros: "primero se trata de asegurarnos de que en el futuro tengamos un proceso que considere la perspectiva del jugador en el momento de tomar decisiones sobre los juegos. Segundo, publicamos los títulos y los pusimos a disposición de la mayor cantidad de personas posible con una promoción de un mes. Vimos tanto amor por estos juegos, más de 20 años después de su lanzamiento original, que nos dimos cuenta de que teníamos que hacerlos disponibles nuevamente".

Sigue aquí, en LEVEL UP.

Fuente