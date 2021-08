Final Fantasy: fans imaginan a Tifa con pelo corto y el Internet enloquece

Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

El diseño de personajes de Final Fantasy siempre ha sido muy estético. Sin embargo, muchos están de acuerdo con que Final Fantasy VII es el título en el que aparecen los personajes más bellos de la serie. Siempre habrá debates sobre cual es la joven favorita de los fans, pero está claro que la belleza de Tifa es sobresaliente. Si alguna vez te preguntaste si es posible que Tifa conserve la belleza aún con el pelo corto, prepárate, que la respuesta es agradablemente positiva.

En el juego, Tifa tiene una cabellera particularmente larga, pues la melena, muy bien cuidada dicho sea de paso, le cuelga hasta poco más abajo de la cadera, por lo que tomaron por sorpresa las imágenes que comenzaron a compartir los fans en las que se ve a una Tifa con el pelo corto.

La usuaria StrawderryST fue la que comenzó con la tendencia al compartir 3 imágenes editadas de la fuerte y hermosa heroína de Avalanche, aunque sin su icónico cabello largo (2 imágenes de este usuario se usaron para la portada de esta nota). Así, animó a sus seguidores y fans del personaje a compartir sus creaciones bajo la etiqueta #TifaShortHair en Twitter.

Tifa con pelo corto desató la locura en Internet

Por supuesto, la respuesta de los fans no se hizo esperar y muy pronto el arte de Tifa con el pelo corto inundó el Internet. Las imágenes son extraoficiales; es decir, se trata de fanarts. En algunas ocasiones son imágenes oficiales de Square Enix editadas por los fans, mientras otros diseños son completamente hechos por los fans y vaya que no decepcionan. En Internet, en Twitter, por ejemplo, se pueden encontrar cientos de diseños con diversos estilos, unos más realistas que otros, pero todos dejan ver como luciría Tifa una cabellera corta. A Square Enix al parecer le encantó la idea, pues comentó la publicación de la artista.

🥺 ...cute... — Square Enix (@SquareEnix) August 13, 2021

Hubo un fan que incluso no quiso dejar a Aerith atrás y compartió una imagen en la que se le ve junto a Tifa también con el pelo corto, demostrando que a ambas le sienta muy bien este estilo. El diseño de muchos, por otro lado, presentan una gran similitud entre Tifa y Garnet (protagonista de Final Fantasy XIX), como señaló nuestro colega jefe ninja de LEVEL UP Pedro Cesari.

Okay, someone asked for more edit there. Here. 😂#TifaShortHair pic.twitter.com/KV2GKcGNrt — strawderryst | COMMISSIONS OPEN (@StrawderryST) August 16, 2021

La tendencia de Tifa con el pelo corto surgió de la pura idea de la belleza

Algo interesante que decir es que algunas personas aprovecharon para tomar esta tendencia para darle un giro político y romper con la idea común de la belleza femenina (pelo largo) a través de los ojos del hombre. No obstante, la intención original de la artista que comenzó todo no era esa, sino que simplemente quería mostrar un "punto de vista puramente subjetivo", precisamente como debe ser la buena práctica de la apreciación de la belleza.

Dejando de lado dichos temas, cuéntanos, ¿qué apariencia de Tifa te parece más hermosa (porque queda claro que ambas son adorables)? ¿Eres de los que prefieren el pelo largo o los que favorecen el pelo corto? Antes de contarnos en los comentarios, te dejamos con más imágenes de Tifa con el pelo corto.

I don't know who start it but, Tifa short hair is gorgeous 😭✨ #TifaShortHair #FF7R pic.twitter.com/YcCQoH6b9j — 🌱Forgiven Falcon (@Falcon_xiv) August 13, 2021

fighter🥊doodle of short haired Tifa, cause she won't leave my head pic.twitter.com/gxkDjdeQbe — Perlmuttt (@Perlmuttt) August 12, 2021

A quick sketch to honor #TifaShortHair 😩❤️

Keep spreading the love people pic.twitter.com/tUyeCsRv1m — Hugo_the_starving_artist (@hugo_artist) August 13, 2021

small edit while I work on my actual piece for #TifaShortHair 👉👈 pic.twitter.com/Xh5lSlNQLZ — Ida (@melcindas) August 14, 2021

I can't make any new renders because my computer is in the shop but here's a repost of my old Tifa renders for #TifaShortHair #FinalFantasy #TifaLockhart #ff7



She's a cutie! <3 pic.twitter.com/nXzMJY1lE0 — Not wasabi (@Its_Wabi_Sabi) August 14, 2021

