Pokémon UNITE ya tiene fecha de estreno en iPhone, iPad y Android

Tal como estaba programado, esta mañana se llevó a cabo un nuevo Pokémon Presents con novedades de diversos juegos de la franquicia. La transmisión inició con buenas noticias para los fans de Pokémon UNITE, MOBA ya disponible en Nintendo Switch.

Por fortuna, The Pokémon Company no hará esperar mucho a los jugadores que quieren disfrutarlo en dispositivos móviles. Pokémon UNITE llegará a iOS y Android el próximo 22 de septiembre.

Los registros para iPhone, iPad y Android iniciarán hoy. La presentación también nos dio un vistazo a las próximas criaturas que se unirán a las batallas del juego. La compañía confirmó que Mamoswine y Sylveon ya vienen en camino.

#PokemonUNITE is coming to mobile on September 22!



Pre-register for special rewards! pic.twitter.com/r671Bs31el