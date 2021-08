Oddworld: Soulstorm confirma su llegada a consolas Xbox

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Nos llegan buenas noticias para todos los poseedores de consolas Xbox, ya que se acaba de confirmar que Oddworld: Soulstorm dejará de ser exclusivo de consola en PlayStation y llegará a Xbox Series X/S y Xbox One.

Oddworld: Soulstorm se acerca a consolas Xbox

El juego de Oddworld Inhabitants lleva 4 meses como exclusivo de PlayStation 4 y 5 desde su lanzamiento en abril pasado. Sin embargo, la compañía acaba de confirmar que la nueva aventura de Abe también llegará a las consolas de Microsoft.

La confirmación oficial llegó desde la misma Oddworld Inhabitants, quienes publicaron un curioso video teaser donde se muestra al protagonista del juego abriendo una extraña caja que ilumina su cara con una luz verdosa, lo que de inmediato se relaciona con Xbox.

Aquí lo puedes ver:

Si aún no has probado Oddworld: Soulstorm en PlayStation 4 y 5 o en PC, te recordamos que es un remake de la segunda aventura de Abe en el curioso mundo llamado Oddworld, donde debes guiar por el desierto a los 300 mudokons recién liberados de la tiranía de Mollusk the Glukkon, pero tendrás que enfrentar diferentes desafíos en el camino.

Ya llegaron las playeras oficiales de LEVEL UP - CONSIGUE LA TUYA AQUÍ

Cabe mencionar que aún no se sabe cuándo llegará esta versión de Oddworld: Soulstorm a Xbox Series X/S y Xbox One, aunque algunos rumores apuntan a que llegaría en octubre aproximadamente, tiempo en el que se completarían 6 meses de exclusividad en consolas PlayStation, aunque esto solamente son suposiciones y tendremos que esperar por algún comunicado oficial.

¿Qué te parece la llegada de este juego a consolas Xbox? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado sobre Oddworld: Soulstorm aquí.

Video relacionado: Resumen de noticias



Fuente