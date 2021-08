Cómo conseguir el Nuke en Call of Duty: Mobile Temporada 6

Editorial: Esports / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Existen un montón de rachas de puntos en la Temporada 6 de Call of Duty: Mobile y Activision añadirá más en las siguientes temporadas. De todas las rachas de puntos, el Nuke es la mejor de todas y desde el inicio del juego hay muchos usuarios que aún se pregunta cómo conseguirla. Hoy te diremos cómo.

Es muy raro ver que alguien detone un Nuke, pero cuando pasa todos los oponentes son destruidos. Esto no termina el juego, pero le da a tu equipo una enorme ventaja. ¿De qué manera puedes ayudar a tu escuadra con esta racha de puntos?

¿Cómo conseguir el Nuke por racha de puntos en Call of Duty: Mobile?

A diferencia de otras rachas en Call of Duty: Mobile, no es necesario equipar el Nuke. De hecho, no aparece en la lista de las rachas que puedes elegir. Todos los jugadores tienen la racha, pero activarla es el verdadero reto. Si cumples con los requisitos, aparecerá en pantalla para que puedas usarla.

El glorioso momento cuando activas el Nuke en Call of Duty: Mobile

Para usar el Nuke en COD: Mobile tienes que hacer 20 bajas consecutivas. Sin embargo, el factor que lo hace un reto es que las bajas no pueden venir de otra racha de puntos. Por ejemplo, si llamas al X1 Goliath y logras 10 bajas con él, esas 10 muertes no cuentan para el Nuke.

Una vez que mates a 20 enemigos en una partida multiplayer, aparece en pantalla la opción para llamar al Nuke. Si lo activas, verás que tu soldado saca una laptop, tecleará un código y llega el Nuke con una gran detonación. Cuando esto suceda la pantalla se pondrá en blanco y todos los jugadores enemigos morirán. Esta es la forma más épica de eliminar a tus enemigos en Call of Duty: Mobile.

