Checo Pérez jugará Rocket League contra un importante piloto de NASCAR

Rocket League ha tenido objetos de NASCAR y la Fórmula 1, por lo que tiene muy buena relación con ambas marcas de competencias de automovilismo. Gracias a esto, pronto Psyonix tendrá un stream en el que Sergio “Checo” Pérez, el piloto mexicano de Fórmula 1, jugará Rocket League contra un importante piloto de NASCAR.

Por medio de un comunicado, Psyonix anunció el streaming Showdown Demonio de la Velocidad. Se trata de un evento en el que Aric Almirola de la NASCAR se enfrentará al Checo Pérez en un duelo de Rocket League que determinará si domina la Fórmula 1 o NASCAR.

En este stream oficial de Psyonix, Checo Pérez y Aric Almirola competirán en Demonio de la Velocidad. Se trata de un Modo de Tiempo Limitado que estará disponible a partir de mañana. Esta modalidad combina mutadores con la velocidad de la Bola Boomer sin rebote y un menor tiempo de reaparición.

“Son padrísimas estas interacciones con otros deportistas. He tenido mucho trabajo y no he practicado mucho, jaja, pero no queremos nunca perder ni en los videojuegos y eso lo hace muy divertido para los fans. Rocket League acerca nuestro deporte a los gamers y eso es súper positivo” dijo Checo Pérez

Pronto podrás ver las habilidades de Checo Pérez en Rocket League

Cabe mencionar que Pérez y Almirola no estarán solos en esta competencia. Lo que pasa es que en sus equipos habrá profesionales de Rocket League y creadores de contenido quienes los ayudarán a alcanzar la victoria.

Shodown Demonio de la Velocidad será el 19 de agosto a las 12:00 PM, hora de la ciudad de México. El evento se transmitirá por medio de Twitch.

Para finalizar, Psyonix anunció que el Fan Pack NASCAR 2021 y el Fan Pack Fórmula 1 volverán a la Tienda de Objetos. Estos productos se podrán conseguir del 19 al 25 de agosto de 2021.

Rocket League está disponible para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Puedes saber más sobre este juego competitivo que combina el futbol y los autos si haces clic aquí.

