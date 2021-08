Podrás conseguir a Manaphy y Phione en Pokemon Brilliant Diamond & Shining Pearl

Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Hoy pudimos saber más de Pokemon Brilliant Diamond & Shining Pearl, remakes de la generación de Sinnoh. Precisamente la Generación IV es la que más Pokémon singulares ha presentado en la franquicia y es normal que surjan dudas sobre si será posible conseguirlos en estos nuevos juegos o la manera en la que estarán disponibles. Te tenemos buenas noticias, pues ya se confirmó que Manaphy y Phione estarán disponibles.

En caso de que seas nuevo en la serie Pokémon, debes saber que los Pokémon singulares (conocidos como míticos en inglés), son criaturas que no pueden conseguirse a través de métodos convencionales; es decir, es imposible conseguirlos de forma oficial dentro de los juegos. La única manera de obtener uno es por medio de distribuciones especiales que lleva a cabo The Pokémon Company.

Manaphy y Phione son muy difíciles de conseguir

El caso de Manaphy y Phione es todavía más singular, pues originalmente sólo había 1 manera de conseguirlos y era muy especial. Los jugadores de Pokémon Diamond & Pearl debían tener una copia de Pokémon Ranger y desbloquear una misión por medio de la Pokémon Ranger Net para así recuperar el huevo de Manaphy, uno de los 2 Pokémon singulares que el jugador puede conseguir por medio de un huevo; el otro es Phione.

Entonces, los jugadores al completar la misión, podrían enviarlo a Pokémon Diamond & Pearl, proceso que requería por lo menos 2 Nintendo DS. Una vez enviado el huevo, los jugadores podían entonces hacerlo eclosionar y recibir a Manaphy.

La anterior es la única manera de conseguir a Manaphy de forma oficial para los juegos originales, que datan de la década de los 2000. The Pokémon Company ha llevado a cabo distribuciones por medio de escasos eventos antiguos y una distribución limitada por medio de Internet en 2016 para Pokémon Omega Ruby & Alpha Sapphire. Dicho esto, Manaphy y Phione son 2 de los Pokémon singulares más complicados de obtener en la actualidad, pues incluso no han aparecido en Pokémon GO.

¿Cómo conseguir a Manaphy en Pokemon Brilliant Diamond & Shining Pearl?

Si Manaphy y Phione son 2 de los Pokémon que te hacen falta para completar la Pokédex, te tenemos excelentes noticias pues en Pokemon Brilliant Diamond & Shining Pearl tendrás una nueva oportunidad de conseguirlos.

Desde luego, estos Pokémon no podrán obtenerse por medios convencionales dentro de los juegos, sino que The Pokémon Company llevará a cabo un evento de distribución mundial.

No será necesario conseguir el huevo de Manaphy en otro juego, sino que la distribución se hará por medio de Internet, como Regalo Misterioso, que se desbloquea a las 2 horas de juego, aproximadamente. La promoción estará disponible a partir del 19 de noviembre de 2021 al 21 de febrero de 2022; dicho de otra manera, únicamente los primeros compradores de los remakes podrán obtenerlo.

Para conseguir el huevo de Manaphy será necesaria una copia de Pokemon Brilliant Diamond & Shining Pearl (no estará disponible para Pokémon Sword & Shield ni Pokémon Legends: Arceus), conectar la consola a Internet y seleccionar la opción Regalo Misterioso y luego Recibir por Internet. Debes saber que no es necesario tener una suscripción a Nintendo Switch Online activa para recibirlo.

Una vez hecho todo lo anterior, podrás llevar contigo el huevo de Manaphy y, si caminas lo suficiente, éste eclosionará y nacerá un Manaphy.

Manaphy (imagen: The Pokémon Company)

¿Cómo conseguir a Phione en Pokemon Brilliant Diamond & Shining Pearl?

Algo interesante es que Manaphy es el único Pokémon singular que puede aparearse y producir huevos. Por lo que podrás llevarlo a Pokémon Daycare (Cuidados Pokémon) en Solaceon Town (Pueblo Sosiego) y dejarlo con un Ditto para que se aparee.

Luego de caminar lo suficiente, las cuidadoras de Pokémon Daycare te notificarán que Manaphy puso un huevo. Algo que debes saber es que Manaphy puede poner huevos infinitos, pero lo curioso es que de ellos nunca nacerá otro Manaphy, sino que las crías siempre serán Phione, una especie que tampoco se consigue de otra forma.

Dicho de otra manera, podrás conseguir 2 Pokémon singulares que hoy por hoy son difíciles de obtener, así que querrás comprar Pokemon Brilliant Diamond & Shining Pearl antes del 21 de febrero de 2022, pues después de esta fecha ya no estarán disponibles por medio de distribución.

Phione (imagen: The Pokémon Company)

Pokemon Brilliant Diamond & Shining Pearl debutarán en exclusiva para Nintendo Switch el próximo 19 de noviembre. Puedes encontrar más noticias relacionadas con ellos si visitas esta página.

