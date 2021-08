Contenido de temporada y update Next-Gen de Aliens: Fireteam Elite será gratis

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Alien, es una gran franquicia de cine y sus adaptaciones a videojuegos ha vivido altibajos durante décadas y en distintas plataformas. Si bien la propuesta más exitosa apostó por el terror inmersivo con Alien: Isolation, la puerta de los shooters y la acción queda abierta a pesar del descalabro de Alien: Colonial Marines. En marco de lo anterior, Cold Iron se aventuró en algo más frenético con Aliens: Fireteam y lo mejor es que buscará evitar las polémicas actuales del mundo de los videojuegos.

A través de una publicación en su cuenta de Twitter, Matt Highison, director creativo de Aliens: Fireteam, confirmó algunos detalles que sin duda agradarán a los jugadores dejando la expectativa para su experiencia como videojuegos. En ese sentido, el creativo señaló que Aliens: Fireteam recibirá soporte continuo a través de un sistema de temporadas que llevarán nuevo contenido al juego y esto será totalmente gratuito para todos los usuarios.

De la misma forma, la actualización de PS4 y Xbox One a PS5 y Xbox Series X|S no costará un centavo más para quienes ya tengan Aliens: Fireteam en las consolas de pasada generación. Por otra parte, las polémicas microtransacciones y las cajas de botín no tendrán lugar en este juego.

$40 for Aliens gets you:

*FREE gameplay Season updates

*FREE next-gen console upgrades (4K/60fps)

*Offline solo play available (3 player co-op online)

*No pay2win microtrans or lock boxes

*Blast Xenos in the face

*Laugh as your friends fall to acid damage#AliensFireteamElite pic.twitter.com/0TBMA01U2b