Valheim sigue cosechando éxitos y ya vendió 8 millones de copias

La fortuna le sigue sonriendo a Valheim, juego de aventura, estrategia y supervivencia con temática vikinga de Iron Gate Studios, pues ha logrado otra importante meta de ventas tras su debut en Steam Early Access en febrero de este año, momento en que vivió el éxito y logró gran popularidad que ahora se ha transformado en una estabilidad positiva para el estudio en materia de mercado.

De acuerdo con información publicada en la cuenta de Twitter EmbracerInvestor, dedicada a todo lo que tiene que ver con la compañía con sede en Suecia que ha surgido como una entidad importante del gaming en Europa, Valheim tuvo otro buen trimestre de ventas de abril a junio, lo que le ha permitido estar cerca de las 8 millones de copias vendidas. Claro que esa cifra contabiliza hasta el 30 de junio, por lo que a estas alturas el juego fácilmente ya debe tener superada la importante meta.

Valheim sold 1.1 million units between April and June.



This means that, as of 30th June, this Coffee Stain $EMBRAC game has sold 7.9 million copies since its release. pic.twitter.com/4a09LoWgY3