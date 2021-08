¿Cómo pasar tu save de Ghost of Tsushima Director's Cut de PS4 a PS5?

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Ghost of Tsushima es el juego consentido de Sony desde el año pasado y el éxito que ha tenido ha sido tomado por la compañía japonesa como una razón para dar un paso hacia adelante con una nueva versión, Ghost of Tsushima: Director's Cut que llegará a PS4 y PS5. Ya que nos encontramos en un periodo de transición entre consolas, la transferencia de archivos importante es un tema a tocar y Sucker Punch ha hecho lo propio explicando como se debe realizar.

Ghost of Tsushima: Director's Cut llegará a PS4 y PS5 el 20 de agosto

A través de una publicación en la cuenta oficial de Ghost of Tsushima, Sucker Punch reveló el proceso que se deberá realizar para pasar los archivos de guardado de Ghost of Tsushima: Director's Cut de PS4 a PS5, tomando en cuenta la posibilidad de que muchos jugadores se hagan con la nueva consola de Sony en los próximos meses. Asimismo, el estudio informó lo que habrá que hacer para reclamar algunos trofeos obtenidos previamente en la versión de PS4 para que sean reconocidos tras el cambio a PS5.

Así puedes pasar el archivo de guardado de Ghost of Tsushima: Director's Cut a PS5

De acuerdo con Sucker Punch, lo primero que se debe hacer es tener la versión más reciente de Ghost of Tsushima: Director's Cut una vez que se tenga la oportunidad de correrlo en un PS5, aunque la comunidad recomienda que lo mejor es tener actualizada previamente la versión de PS4. Posteriormente, al arrancar Ghost of Tsushima: Director's Cut en PS5, el menú tendrá la opción de transferir el archivo de guardado de la versión de PS4. En el caso de quienes tenga PlayStation Plus, se recomienda que descarguen manualmente el archivo pero de todos modos realicen esta parte del proceso.

To transfer a PS4 save to #GhostOfTsushima Director’s Cut on PS5, have it in your PS5 storage and select "Transfer PS4 Console Save" on the menu (we recommend downloading the latest patch first).



If you’re a PS Plus member with cloud saves, download locally before transferring. pic.twitter.com/Sg99k5Wc18 — Ghost of Tsushima 🎮 Director's Cut Out 8/20! (@SuckerPunchProd) August 18, 2021

Por otra parte, Sucker Punch reveló que al realizar este proceso para transferir el archivo de guardado, los trofeos obtenidos en la versión de Ghost of Tsushima: Director's Cut de PS4 se verán reflejados en la versión de PS5, salvo un par de casos específicos. El primero con el trofeo A Moment In Time que aparecerá una vez que los jugadores entren en el Modo Foto y seleccionen cualquier opción.

El segundo se trata del trofeo Grand Opening que aparecerá una vez que los jugadores entren a la tienda de Baku the Voiceless, desplieguen el inventario y salgan de ella.

If you previously earned the Grand Opening trophy in New Game+, you’ll have to enter the shop of Baku the Voiceless again and exit to re-earn the trophy. You won’t need to trade in any additional Ghost Flowers; simply browse Baku's inventory and then exit. pic.twitter.com/3ssYjDtTAL — Ghost of Tsushima 🎮 Director's Cut Out 8/20! (@SuckerPunchProd) August 18, 2021

Ghost of Tsushima: Director's Cut debutará el 20 de agosto en PS4 y PS5. En este enlace encontrarás toda la información relacionada.

