gamescom 2021: Opening Night Live presentará más de 30 juegos

El año está cerca de acabarse, pero antes de irse habrá varias presentaciones que ofrecerán anuncios y sorpresas de videojuegos. El evento más próximo es gamescom 2021, que se llevará a cabo de forma virtual. Poco a poco se revelan los detalles finales de este evento y hoy se confirmó que se presentarán muchos juegos y prometen que habrá sorpresas.

A 1 semana de que arranque el evento anual, los organizadores revelaron por primera vez los planes para gamescom y la edición de este año contará con la participación de más de 70 desarrolladores y distribuidores, aparte de más socios independientes que tendrán presencia en gamescom now.

Definitivamente, el momento más esperado del evento será su inauguración, el evento Opening Night Live 2021, organizada por el presentador Geoff Keighley. Esta transmisión se llevará a cabo en vivo y podrá sintonizarse a través de Internet a partir de las 12:30 PM (hora de la Ciudad de México). Habrá 30 minutos de previo y el evento principal comenzará a la 1:00 PM y tendrá una duración de 2 horas.

Lo interesante es que Keighley confirmó que en este evento habrá más de 30 juegos, así como sorpresas y actualizaciones de los juegos más esperados. Se espera que también haya invitados en el escenario. Esta edición será especial, ya que será la primera en la que aparecerá una presentadora junto con Keighley, la redactora Natascha Becker, del medio alemán GameStar.

