UNO celebra una épica colaboración con Far Cry 6 en su más reciente DLC

Tras meses de espera, Far Cry 6, la más reciente entrega de la longeva franquicia de mundo abierto, finalmente llegó a las tiendas el pasado 7 de octubre. Para celebrar su lanzamiento, Ubisoft preparó un épico crossover con el videojuego UNO, el cual obviamente está basado en el popular juego de mesa.

Así pues, la compañía francesa se asoció con Mattel para crear UNO: The Call of Yara, un DLC de paga que promete agregar una capa extra de complejidad al juego de mesa y, al mismo tiempo, brindar un aire fresco a la experiencia con nuevos aspectos visuales y sonoros.

La irreverencia de Far Cry 6 llegó a UNO

Este contenido descargable agrega un nuevo tablero con temática de Yara, la isla ficticia donde ocurren los acontecimientos del sandbox de Ubisoft. Así mismo, el ambiente se adornará con música cubana y otros efectos de sonido reminiscentes a la aventura de Dani Rojas.

Más importante aún, UNO: The Call of Yara agrega nuevas cartas especiales, las cuales permitirán a los jugadores solicitar el apoyo de algunos guerrilleros de Far Cry 6 como Lucky Mama, Philly, Dani Rojas y Juan Cortez. Cada uno de ellos proporciona habilidades únicas que, como es de esperar, brindan una ventaja competitiva.

Eso sí, para hacer uso de las bondades de las nuevas cartas especiales es necesario recolectar pesos, una moneda que se recolecta al jugar. Así mismo, el DLC incorpora The Guerrilla Broadcast, un sistema aleatorio que permitirá a los jugadores ganar o perder dinero, lo que sin duda agrega otra capa adicional de tensión a las partidas.

El DLC The Call of Yara tiene un costo de $4.99 USD y ya está disponible para todas las plataformas.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de este nuevo contenido descargable? Déjanos leerte en los comentarios.

UNO está disponible para Nintendo Switch, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Google STADIA, Luna y PC. Encontrarás más información sobre este título si das clic aquí.

