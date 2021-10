Una rama de Xbox Game Studios insinúa que prepara un anuncio para mañana

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

Xbox Game Studios es la compañía encargada de traernos juegos exclusivos para el ecosistema Xbox. Es por esto que inevitablemente se provocó mucho hype cuando una de sus divisiones insinuó que está preparando noticias para mañana.

Xbox Game Studios Publishing publicó un tweet en el que aseguró estar emocionado por iniciar algo “especial mañana”. Poco después, pidió a la comunidad que le den un día extra para tener tiempo para “preparar los pollos”.

“¡Estamos emocionados por iniciar algo especial mañana! (Solo danos un día más para preparar los pollos)”, fueron las palabras que compartió Xbox Game Studios Publishing en su cuenta de Twitter.

We're excited to kick off something special tomorrow!



(Just give us one more day to prepare the chickens.) 🐔