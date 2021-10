Creador de Final Fantasy terminó FFXIV: Heavensward en 2 días sin dormir

Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Los últimos años han sido de mucha actividad para el creador de Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi, pues se ha dedicado al desarrollo de Fantasian, que ya está completamente disponible (sus 2 partes). Al parecer, el creativo aprovechó la liberación tras el desarrollo y aprovechó el tiempo para comenzar y acabar una expansión completa de Final Fantasy XIV... ¡¿en sólo 2 días?!

El creador de Final Fantasy y fundador y actual líder del estudio Mistwalker, Hironobu Sakaguchi, en los últimos días compartió a través de Twitter su travesía en Heavensward, expansión de Final Fantasy XIV, el juego que acaba de convertirse en el más rentable de toda la serie.

Sakaguchi es un gran fan del juego y quedó claro cuando se supo que comenzó y terminó Heavensward en poco más de 2 días. La hazaña habría tenido lugar entre el 12 y el 14 de octubre pasados. El 12 de octubre, Hironobu Sakaguchi publicó una imagen en la que deja ver que comenzó Heavensward a las 3:16 PM (hora de la Ciudad de México) y el 14 de octubre a las 5:29 PM compartió la imagen final de la expansión, lo que quiere decir que terminó Heavensward en poco más de 2 días (50 horas con 13 minutos).

Entérate: ya está disponible una nueva camiseta de LEVEL UP, corre por la tuya.

¿Hironobu Sakaguchi no durmió en 2 días?

Lo anterior desde luego llamó la atención de sus seguidores, que se preguntaron si era posible hacer esto en dicho periodo, pues es importante mencionar que la expansión ofrece mucho contenido y, a juzgar por los comentarios y capturas de Sakaguchi, no omitió las escenas animadas y las mazmorras.

Las dudas y preocupaciones llegaron hasta Sakaguchi y respondió a un usuario a través de Twitter que jugar es algo que hace sin dormir, aparte de que mencionó que ama Final Fantasy XIV. Por si fuera poco, reveló que antes de irse a dormir tuvo que escribir y memorizarse el discurso que expresaría a su hija en su boda del día siguiente.

Hasta el momento, no se sabe si el creativo se refería a lo de no dormir en tono de broma, pero el registro de su gameplay sugiere que fue verdad y que no durmió en 2 días.

Por si te lo perdiste: Fantasian podría ser el último juego que desarrollo Hironobu Sakaguchi.

¿Qué opinas de la hazaña de Sakaguchi? ¿Cuál ha sido tu récord de jugar sin dormir? Cuéntanos en los comentarios.

Te recordamos que el último juego en el que ha trabajado Sakaguchi, Fantasian, ya está disponible en Apple Arcade. Puedes encontrar más noticias relacionadas con el creativo si visitas esta página.

Video relacionado: Fantasian Part 2 - Tráiler de Anuncio Fecha de Lanzamiento

Sigue informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente 1, 2