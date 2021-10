Red Bull hizo un torneo de Guilty Gear: Strive en un importante teatro romano

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

No cabe duda que los esports cada vez toman mayor relevancia en la cultura popular, por lo que no es de extrañar que las competencias se lleven a cabo en grandes recintos. Sin embargo, Red Bull elevó la barra a otro nivel cuando esta semana realizó un torneo profesional de Guilty Gear -Strive- en una de las localizaciones históricas más importantes de Europa y el mundo.

En específico, Red Bull España lanzó la casa por la ventana este fin de semana con Red Bull Gladiators, un torneo de Guilty Gear -Strive- que reunió a los mejores jugadores profesionales de Europa en el Teatro Romano de Mérida en el país peninsular.

Para contextualizar, dicho teatro se inauguró en el año 15 a. C en la antigua colonia August Emerita. Permaneció activo hasta el siglo IV d. C, justo después de la oficialización en el Imperio Romano de la religión cristiana. No fue hasta 1910 que las excavaciones arqueológicas del teatro comenzaron y una reconstrucción parcial tuvo lugar en 1962. Desde entonces se convirtió en un área turística muy importante.

La acción de Guilty Gear -Strive- sacudió el Teatro Romano de Mérida

Durante la tarde del sábado 16 de octubre se celebró este torneo especial de Guilty Gear -Strive-, el cual reunió a los pro player Skyll, KenDeep, Uriel_Legion, Mystic, BarryBones, Dan(dy), Alioune y GenisRod. Por supuesto, decenas de asistentes disfrutaron los encuentros y gritaron de emoción en los momentos claves, lo que daba la sensación de realmente estar en teatro durante la era del Imperio Romano.

El Teatro Romano de Mérida se iluminó con las características luces rojas y azules pertenecientes a Red Bull, mientras que los comentaristas y miembros del equipo de producción utilizaron ropa de la cultura romana. En pocas palabras, todo el ambiente nos recordó a un verdadero duelo entre gladiadores.

La primera partida de la noche que llega a la novena partida y final round. ACABA CON UN PERFECT para @kendeep_fgc. Muy muy bien @GenisGod_FGC con una tremenda actuación.



Sigue el directo en nuestro canal de Twitch: https://t.co/jlblkLyS0O pic.twitter.com/3ck2It5LN0 — Red Bull España (@redbullESP) October 16, 2021

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de esta iniciativa? Déjanos leerte en los comentarios.

Guilty Gear -Strive- está disponible para PS4, PS5 y PC. Encontrarás más información sobre este fighting game de Arc System Works si das clic aquí, mientras que en este enlace podrás leer toda nuestra cobertura sobre esports.

