El prometedor MMO The Day Before llegará en 2022 a Steam

The Day Before es un multijugador masivo de supervivencia en mundo abierto que desde que fue anunciado para PC ha causado mucha expectativa. Para fortuna de todos los gamers que lo están esperando, se acaba de confirmar que el juego llegará el 22 de junio del próximo año a Steam.

The Day Before llegará también a consolas de nueva generación

Los responsables de este título son la editora MyTona y la desarrolladora Fntastic, quienes se mantienen trabajando en el MMO y anunciaron que también tendrá versiones para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, aunque con fechas de lanzamiento aún por definir.

Para celebrar el anuncio de la fecha de lanzamiento en Steam, los responsables de The Day Before acaban de compartir un video gameplay donde nos muestran el avance en el desarrollo del juego.

Aquí lo puedes ver, cortesía del medio IGN:

Si aún no habías escuchado sobre este juego, te comentamos que The Day Before es un título donde tendrás que sobrevivir a un mundo postapocalíptico lleno de seres infectados y otros sobrevivientes que se matan entre sí para conseguir comida, armas y vehículos.

El objetivo de The Day Before será restaurar la sociedad antes de que sea muy tarde, por lo que tendrás que colaborar con otros usuarios en las colonias de supervivencia para salir vivo de la terrible situación.

The Day Before llegará el próximo 22 de junio a Steam y más adelante a las consolas de nueva generación.

¿Qué te parece este MMO? Platícanos en los comentarios.

