RUMOR: un nuevo Killer Instinct está en desarrollo por un estudio externo a Xbox

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

Killer Instinct es una de las franquicias más grandes y populares de la industria del gaming. Después de años de ausencia, regresó en la pasada generación de consolas para sorprender al mundo. Si quisieras que eso no se quedara ahí y ver más de esta franquicia, debes saber que una secuela está en desarrollo, o por lo menos eso es lo que dice un nuevo rumor.

Lo que pasa es que Shpeshal_Nick, insider que ha compartido información correcta en el pasado, habló sobre el futuro de Killer Instinct en el podcast XboxEra. Según sus fuentes, Xbox Game Studios está trabajando para el regreso de Killer Instinct con una secuela de la entrega que debutó en 2013.

De acuerdo con el rumor, la secuela de Killer Instinct se encuentra en desarrollo activo. Cabe mencionar que se trata de un proyecto hecho por un estudio externo que no forma parte de Xbox Game Studios.

Por si te lo perdiste: ¿Hay planes para un nuevo Killer Instinct? Phil Spencer responde

Pero, ¿quién está haciendo Killer Instinct? Shpeshal Nick no lo sabe, pero está casi seguro que no corre a cargo de Iron Galaxy (estudio que tomó las riendas de Killer Instinct cuando lo abandonó Double Helix), ni de NetherRealm. Sin embargo, dice que a él le gustaría que fuera Dimps, codesarrollador de Street Fighter IV o de nWay, creadores de Power Rangers: Battle for the Grid.

¿Deberías creer este rumor?

Muchos rumores circulan por Internet sobre la industria del gaming, ¿deberías creer este? Te recomendamos que lo tomes con un grano de sal, pero que lo tengas en consideración.

Lo que pasa es que Shpeshal_Nick es un reconocido insider y ha compartido información completa al respecto. Dicho esto, también ha fallado en múltiples ocasiones, por lo que está lejos de ser una fuente infalible.

Entérate: Iron Galaxy asegura que quiere hacer un nuevo Killer Instinct

Estaremos al pendiente y te informaremos en caso de que un nuevo Killer Instinct sea confirmado.

¿Qué te parece este rumor? ¿Crees que veremos un nuevo Killer Instinct en los próximos años? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con Killer Instinct.

Video relacionado: la mejor exclusiva de Microsoft es Xbox Game Pass