Nintendo te recomienda juegos para disfrutar la pantalla del Switch OLED

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

El Switch OLED se lanzó el pasado 8 de octubre y poco a poco se está convirtiendo en todo un éxito para Nintendo. Parece que la nueva pantalla, mayor almacenamiento interno y todas las novedades de la consola fueron suficientes para convencer a los fans. Debido a esto, la compañía te recomienda algunos juegos para que le saques el mayor provecho a las bondades del hardware.

Si pensamos en cuál es el mejor título para jugar en la nueva consola, la respuesta más común será Metroid Dread, ya que es el juego que se lanzó el mismo día y es prácticamente el estreno más importante de Nintendo durante este mes.

Sin embargo, Nintendo of America quiere darte otras opciones que según ellos utilizan todas las capacidades de la nueva pantalla y que te mostrarán mundos coloridos y vibrantes gracias a la tecnología OLED.

Aquí puedes ver los juegos sugeridos:

In the mood for more vibrant colors and grand adventures on your new #NintendoSwitch - OLED Model? Check out these games! pic.twitter.com/CB5wBqJJPm