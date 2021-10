Se filtran detalles de GTA: Trilogy y sería más de lo que creíamos originalmente

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

Rockstar Games ya confirmó que Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition es oficial y la comunidad ahora espera más detalles sobre esta colección. Si bien la compañía aún no los revela, una nueva filtración parece apuntar a que estas remasterizaciones serán un poco más de lo que esperábamos.

Lo que pasa es que el usuario alloc8er en los foros GTAForums, compartió una nueva filtración al respecto. Se trata de una descripción del producto, así como los requerimientos mínimos y recomendados para correrlo en PC. Antes de continuar te contamos que se trata de un usuario que ha filtrado información correcta sobre estos productos.

Lo interesante es que la descripción menciona que los juegos de Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition tendrán nuevos sistemas de iluminación, así como mejoras del ambiente. También contarán con texturas de alta resolución y mejor distancia de dibujo. Lo anterior apunta a que las mejoras gráficas serán un poco más significativas de lo que esperamos, aunque tampoco esperes que los remasters se vean como Grand Theft Auto V.

Otro detalle que llama la atención es que menciona que en la Definitive Edition GTA III; GTA Vice City y GTA San Andreas tendrán controles como los de Grand Theft Auto V y que también adoptarán su sistema de puntería.

A continuación, te dejamos los supuestos requerimientos mínimos y recomendados para correr Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition:

Requerimientos mínimos

Intel Core i5-2700K / AMD FX-6300

Nvidia GeForce GTX 760 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB

8 GB RAM

45 GB Storage Space

Windows 10

Requerimientos recomendados

Intel Core i7-6600K / AMD Ryzen 5 2600

Nvidia GeForce GTX 970 4GB / AMD Radeon RX 570 4GB

16 GB RAM

45 GB Storage Space

Windows 10

Algo que llama la atención es que el i5-2700K y el i7-6600K son procesadores que no existen. Dicho esto, es probable que se estuvieran refiriendo al i7-2700K y el i5-6600K y que simplemente hubiera un error al momento de redactar estos requisitos.

¿Qué te pareció esta noticia? ¿Estás emocionado por Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition? Cuéntanos en los comentarios.

