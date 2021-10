¿DOOM corre en todo? Aún no, pero ya puedas jugarlo por medio de Twitter

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

DOOM es un juego legendario por varias razones. La principal es porque es uno de los FPS más influyentes de la historia, pero también porque tiene una comunidad que busca hacer que corra en la mayor cantidad de dispositivos posibles. Parte de estos esfuerzos ahora hicieron posible jugar DOOM por medio de Twitter.

Sí, leíste bien. Gracias a los esfuerzos de un desarrollador ahora es posible jugar DOOM por medio de un bot de Twitter llamado Tweet2Doom. Como puedes imaginar, no se trata de una forma tradicional el FPS en el sentido de que no tomarás el mando y te pondrás a jugar como si lo estuvieras disfrutando en una consola o PC.

Entonces, ¿cómo rayos se juega DOOM en Twitter? Lo que pasa es que tu le puedes dar instrucciones al bot por medio de una serie de comandos que le escribes en una respuesta a sus tuits. El bot traduce tus comandos en acciones del juego y después te muestra un video de lo que pasó en el juego. Después puedes enviar más comandos para seguir progresando y el bot te compartirá más videos.

⠀

ROOT node for Doom Shareware 1.9

Read the instructions in the images below.

⠀ pic.twitter.com/YszpiKnXEE