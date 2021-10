Estos son los requisitos para correr Marvel's Guardians of the Galaxy en PC

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

Luego de la división de opiniones generado por Marvel's Avengers es momento de probar suerte otra vez pero ahora con una franquicia que podría curar las heridas, Los Guardianes de la Galaxia. A unos días del lanzamiento de Marvel's Guardians of the Galaxy, Eidos-Montreal y Square Enix por fin revelaron los requisitos de sistema para correr el juego en PC.

A través de una actualización en el sitio oficial de Steam de Marvel's Guardians of the Galaxy, el equipo de desarrollo confirmó los requisitos para vivir esta aventura en PC. Como te informamos, esta entrega apostará por todos los detalles que dan forma a la franquicia, como sus mundos exóticos, su humor y el caos que rodea al equipo. De la misma forma, sabemos que la banda sonora es parte esencial desde que se estrenaron las películas y en este caso no habrá excepciones pues el juego tendrá un listado interesante y atractivo de temas licenciados y originales.

Marvel's Guardians of the Galaxy - Requisitos Mínimos

Sistema Operativo: Windows 10 - 64 Bit versión 1803

CPU: AMD Ryzen 5 1400 | Intel Core i5-4460

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 | AMD Radeon RX 570

Memoria: 8 GB

DirectX: 12

Almacenamiento: 150 GB

Marvel's Guardians of the Galaxy - Requisitos Recomendados

Sistema Operativo: Windows 10 - 64 Bit versión 1803

CPU: AMD Ryzen 5 1600 | Intel Core i7-4790

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1660 Super | AMD Radeon RX 590

Memoria: 16 GB

DirectX: 12

Almacenamiento: 150 GB

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con Marvel's Guardians of the Galaxy, que debutará el 26 de octubre en PS4, PS5, Xbox One., Xbox Series X|S, PC y hasta Nintendo Switch.

