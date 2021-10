Comparten nuevo trailer del Game & Watch de The Legend of Zelda

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

Una de las sorpresas en el pasado E3 2021 fue que Nintendo sacará un Game & Watch de The Legend of Zelda para celebrar el 35.° aniversario de la franquicia. Desde su video de presentación no se había mostrado nada nuevo de esta pequeña consola. Para fortuna de los fans, la compañía acaba de mostrar un nuevo trailer.

La portátil incluirá 4 juegos clásicos

Este Game & Watch será una de las últimas apuestas por parte de Nintendo para celebrar a una de sus sagas más importantes, al menos mientras llega The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2.

Falta muy poco para su lanzamiento el próximo mes, y es debido a ello que sus responsables acaban de publicar un nuevo video donde podemos ver un poco más a detalle todo lo que nos ofrecerá esta versión del Game & Watch.

Aquí lo puedes ver:

Recordemos que está edición de la portátil incluirá 4 juegos: The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link, The Legend of Zelda: Link's Awakening y el clásico Game & Watch, además de un reloj interactivo.

El Game & Watch de The Legend of Zelda estará disponible el 12 de noviembre, día en el que todos los zelderos podrán aumentar su colección.

¿Ya apartaste esta versión del Game & Watch? Cuéntanos en los comentarios.

