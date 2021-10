Los juegos de Nintendo para móviles se cayeron el domingo pasado

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

Nos llega una noticia curiosa relacionada con los diferentes juegos para móviles que Nintendo ha lanzado hasta ahora, ya que se confirmó que el pasado 17 de octubre prácticamente todos los títulos de la compañía tuvieron problemas en dispositivos Android.

Nintendo sigue disfrutando los beneficios creados por la expansión de sus franquicias a dispositivos móviles. Sin embargo, parece que este fin de semana los usuarios tuvieron varios problemas para disfrutar sus juegos.

We have confirmed an issue where a "Support Code: 806-6502" error displays in the title screen after starting the game on Android devices, preventing players from progressing past the title screen. Please see the following notice for details.