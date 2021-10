Fallece Hiroshi Ono, legendario artista de Namco que trabajó en Galaga, Dig Dug y más

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

La industria de los videojuegos está de luto. Lo que pasa es que Hiroshi Ono, legendario artista de Namco mejor conocido como Mr Dotman, falleció el pasado 16 de octubre a los 64 años de edad.

Por medio de un comunicado emitido en la cuenta oficial de Ono en Twitter se confirmó que el artista falleció después de una larga batalla contra una enfermedad.

Hiroshi Ono se unió a Namco en 1979 y fue empleado de la empresa hasta 2013 cuando ya era Bandai Namco. Su primer trabajo para la empresa fue la creación de sprites para Galaga, pero también dejó su marca en proyectos como Dig Dug. También se encargó del desarrollo del gabinete de Pac-Man y de otros juegos clásicos de Namco.

En las últimas horas, varias figuras de la industria del entretenimiento le han dicho adiós a Hiroshi Ono. Entre ellos están Yuzo Koshiro, compositor de Street of Rage y Kazuhiro Harada, legendario productor de juegos de peleas.

Many of his excellent pixel art was in the book called "All About Namco" by Dempa Shinbun Corp., published in 1985. I'd say the book made pixel art famous. Everyone in the industry would've been amazed by his masterpieces. This book was discontinued but reissued last year. pic.twitter.com/dJ9bQKHWSY