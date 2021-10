Hideo Kojima presenta su nueva colección de gafas

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

Nos llega una interesante noticia relacionada con el padre de la saga Metal Gear, Hideo Kojima, ya que acaba de anunciar su colaboración con el diseñador francés Jean-François Rey y presentó su nueva colección de gafas.

Incluso para una personalidad tan importante en la industria como Hideo Kojima, no todo se trata de videojuegos, por lo que acaba de mostrar su colección de gafas que seguramente te encantará.

El anuncio lo compartió en su cuenta oficial de Twitter, donde Kojima compartió algunas fotografías de su colección que, aunque no tienen nada que ver con los videojuegos, estamos seguros que algunos fans si los podrán comparar o pensar que están inspirados en Death Stranding.

Aquí lo puedes ver:

This is a new collaboration model with J.F.REY.

It's a set of two frames with glasses created from my request, a 3D printed Ludens mask & a special design.



We will start taking pre-orders soon.



Please visit https://t.co/5o2zDKxKg9 pic.twitter.com/32V5TH6aCS