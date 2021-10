Sony vende uno de sus estudios de videojuegos por una cifra multimillonaria

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

En los últimos meses mucho se ha hablado sobre Sony sacando la billetera para comprar estudios que se unan a la red global de PlayStation. Dicho esto, la compañía no sólo está interesada en adquirir, sino también en vender compañías fuera de esta red. Como prueba tenemos que recientemente vendió uno de sus estudios por una cifra multimillonaria.

Lo que pasa es que, como reporta VentureBeat, Scopely anunció que llegó a un acuerdo para comprar GSN Games por $1000 MDD. Se trata de un estudio desarrollador que hasta ahora formaba parte de Sony Pictures Entertainment, una de las divisiones más importantes de Sony.

Como sabes, Sony Picures Entertainment es una división diferente a PlayStation, por lo que GSN Games no se encargaba de crear exclusivas de alto perfil para las consolas de Sony. Más bien era un equipo encargado de desarrollo que se encargó de crear juegos para celulares como Solitaire TriPeaks y Bingo Bash.

Por si te lo perdiste: Sony podría abrir una fábrica de chips en Japón para combatir escasez

GSN Games ya es parte de Scopely

Ravi Ahuja, jefe de Sony Pictures Enterainment, mencionó que Scopely es la compañía adecuada para quedarse con GSN Games. De hecho, cree que bajo esta nueva administración tiene el potencial de llevar su potencial a otro nivel.

“En una reunión con el equipo de Scopely supimos que encontramos a la organización correcta para apoyar y acelerar el negocio. Confiamos en que llevarán a GSN Games a nuevas alturas y SPE está satisfecho de ser un accionista minoritario en Scopely como parte de esta transacción”, explicó.

En caso de que no lo sepas, Scopely es una compañía encargada del desarrollo y distribución de varios juegos para móviles como The Walking Dead: Road to Survival y Star Trek: Fleet Command. También es dueña de compañías como FoxNext Games, desarrollador encargado de Marvel Strike Force.

¿Qué te pareció esta noticia? ¿Alguna vez creíste que GSN Games podría valer tanto dinero? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con Sony.

Video relacionado: resumen de noticias - semana 40 de 2021